Dybala e il Mondiale | ecco la decisione ufficiale del c t Scaloni

Pauloce l'ha fatta e ha coronato il suo sogno: giocherà ilcon l'Argentina . Il c.t. della nazionale, Scaloni, alla fine non ha aspettato il fine settimana per le convocazioni e, nel ...... quelli che per andare alhanno tirato il freno a mano o hanno portato per le lunghe gli infortuni. I casi citati sono diversi: Pogba,e Lukaku.Il Ct dell’Argentina ha comunicato la lista dei convocati per il Mondiale in Qatar. C’è Paulo Dybala Paulo Dybala c’è la fatta. L’argentino è riuscito a recuperare dall’infortunio, ed il ct Scaloni ha ...Dybala partirà con l'Argentina per il Mondiale in Qatar. Il commissario tecnico argentino Scaloni, tramite i canali social della nazionale albiceleste, ha comunicato la lista dei giocatori che prender ...