(Di venerdì 11 novembre 2022) Federicosi è regalato la prima doppietta in carriera per il suo 25° compleanno (ieri). Il terzino sinistro dell'...

Calciomercato.com

...Federico, esterno dell'Inter, ha parlato del suo momento e della stagione dei nerazzurri a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: "La doppietta è stata un'emozione, ma il regalo...a tutta: 'Io cuore Inter , vivo un sogno e credo sempre nella rimonta'. Karsdorp spacca - Roma : il club con Mourinho, tifosi divisi. Zaniolo, altro 'no' azzurro :sta bene e salta la ... Dimarco: 'Non è solo e sempre l'Inter in crisi, credo nella rimonta scudetto e sogno una finale di Champions' Gosens, esterno dell'Inter di Inzaghi, potrebbe lasciare nella finestra invernale di calciomercato: Marotta avrebbe già trovato l'erede ...Federico Dimarco, esterno dell’Inter, ha parlato del suo momento e della stagione dei nerazzurri a La Gazzetta dello Sport Federico Dimarco, esterno dell’Inter, ha parlato del suo momento e della stag ...