Cop27 | il giorno di Biden | «Un errore uscire dagli Accordi di Parigi Faremo la nostra parte per evitare l’inferno climatico»

(Di venerdì 11 novembre 2022) «laper». Questo l’impegno preso dal presidente americano Joenel suo discorso alla, la conferenza sul clima organizzata dalle Nazioni Unite e che quest’anno si svolge a Sharm El-Sheikh, in Egitto. «Lottare contro il cambiamentoè imperativo – ha aggiunto il leader Usa – La crisi climatica riguarda la sicurezza umana, economica e sociale. Bisogna agire con urgenza». Proprio per questo,ha chiesto scusa per il ritiro degli Usa dall’Accordo didel 2015, una decisione presa dal suo predecessore Donald Trump, con cui nei giorni scorsi si è rinnovato il duello “per procura” nelle elezioni di MidTerm. Proprio per seguire da ...

Faccia a faccia con Al - Sisi Prima di salire sul palco della, Biden ha incontrato il presidente egiziano Abdel Fattah Al - Sisi . "Abbiamo lanciato una strategia per i diritti umani in Egitto ...Il presidente americano Joe Biden interviene alla conferenza sul climaa Sharm el Sheikh e fa autocritica sul passato legato all'amministrazione Trump: "Mi scuso - ha detto Biden - per il ...Il Presidente ha sottolineato la necessità di invertire la rotta verso l'inferno, riprendendo le parole del Segretario Generale Guterres. Nel suo discorso anche accenni alla Guerra in Ucraina e alle c ...Al Summit di Sharm el-Sheik, il presidente Usa ha ricordato che la sua amministrazione ha varato il più grande pacchetto di investimenti climatici della storia americana ...