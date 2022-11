Civiltà Socialista | sì ma per fare cosa? La riflessione di Polillo

Leggi su formiche

(Di venerdì 11 novembre 2022) Auguri alla nuova arrivata: la rivista di cui Umberto Ranieri e Fabrizio Cicchitto sono i due direttori. Il titolo –– è costituito dall’ accostamento di due parole entrambe maledette. La prima – “” – evoca un modo di stare al mondo: confronto civile, seppure tra pensieri contrapposti; ricerca di una qualche verità storica; bando al cialtronismo. Merce rara in questi giorni bui. Il termine “socialismo”, a sua volta, è la grande vittima di quella modernità malata che è la cifra vera di un’Italia, che non sa più a che santo votarsi. Il nuovo nato vuole contribuire, per quello che potrà, a contrastare questa deriva. Palazzo Wedekind. Corpose relazioni di Cicchitto e Ranieri, nel rievocare la storia dei fratelli-coltelli, comunisti e socialisti di allora, nel lungo dipanarsi della storia italiana. Quindi il ...