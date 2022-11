ASCOLTI TV 10 NOVEMBRE 2022 | CHIUDE VINCENZO MALINCONICO 20 | 7% | GFVIP 20 | 7% CON 2 ORE LIBERE | D’AMICO DA CHIUSURA 1 | 7% | RAI1 SI PRENDE ANCHE LA FASCIA 15-18 | GEO SOPRA P5

(Di venerdì 11 novembre 2022)TV 10· Giovedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – 671 17.50Storie Italiane – 805 16.50È Sempre Mezzogiorno! – 1611 17.00Tg1 + Tg1 Ec. – xPres. Oggi è un Altro Giorno – 1487 13.00Oggi è un Altro Giorno – 1375 14.20Paradiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – 1864 20.90Vita in Diretta – 2532 22.90L’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xSoliti Ignoti – 4476 21.20– 3701 20.70 (x+x) x x xPorta a Porta – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – 976 22.00Mattino 5 News – 756 19.80Forum – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUomini e Donne – xAmici + GF Vip – xUn Altro Domani – xPres. Pomeriggio 5 – xPomeriggio 5 – xCaduta Libera – xCaduta Libera – ...

Domenica 13si attende una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi su Canale 5 . Cominciano a ... Il successo di Amici è una conferma anche in termini di: la trasmissione, nella ...IL SORPASSO È successo in queste settimane (periodo dal 4 settembre al 5): tutte le reti Mediaset insieme hanno superato quelle Rai sull'intera platea. I numeri: 37,8 per cento di share ...In concomitanza con la Giornata Mondiale dei Poveri che ricorre il 13 novembre abbiamo trascorso una mattinata alla Caritas di Rieti, dove gli “anelli deboli” della società vengono accolti, ascoltati ...La c.t. della ginnastica ritmica Maccarani riceve l’«Alberto Castagnetti» come allenatrice. Ma il 17 novembre sarà ascoltata in procura federale per i presunti abusi psicologici sulle atlete ...