Volvo EX90 | il suv elettrico che ti alimenta la casa e ti avverte se lasci un bimbo a bordo

(Di giovedì 10 novembre 2022) “Quando, nel 2014lanciò la XC90 fu l’inizio di un’era di grande successo per noi. Allo stesso modo oggi, con il lancio della nuova, inizia una nuova epoca”: con queste parole Michele Crisci, presidente e amministratore delegato diCars Italia apre la presentazione del nuovo suv delladi Göteborg. Già ordinabile nella versione top di gamma con trazione integrale e 517 Cv con 910 Nm di coppia, a sette posti e completamente, il nuovo arrivato ha tre parole d’ordine: sicurezza, sostenibilità e tecnologia umano-centrica. L’è l’auto più sicura che il costruttore svedese abbia mai prodotto ed è in grado di supportare la guida autonoma di livello 3. E’ dotata di uno “scudo” in grado di comprendere e interpretare non solo il contesto circostante ma anche ...

rappresenta l'inizio di una nuova era per il brand scandinavo. Elegante e trasversale, ha proporzioni moderne e una lunghezza che supera i 5 metri, nonostante tutto è scattante, veloce e ..., il Suv erede di XC90 è un modello elettrico al 100% . La Casa svedese, di proprietà della cinese Geely , definisce il modello come " l'auto più avanzata mai realizzata " dal Costruttore ...Fino a 600 km di autonomia, intelligenza artificiale, e guida autonoma di livello 3: la prima nativa zero emissioni di Volvo ispirerà l’intera gamma per il prossimo decennio. Arriva nel 2024, prezzi d ...La nuova maxi-suv segna una nuova era per la Volvo. Supertecnologica e rigorosamente elettrica, la EX90 arriverà a gennaio 2024, ma si può già ordinare. Prezzi da 104.500 euro.