Vera Gemma | senza filtri | rivela un retroscena sull’ex Jeda

Arrestata per violenza domesticaa Belve racconta anche della droga, dell'aborto, di suo ...L'attrice 52enne a Belve ammette di aver picchiato il produttore trap 24enne "Ho provato tutte le droghe, la differenza fra me e gli altri è che io le dico"non si contiene a Belve , durante l'intervista a Francesca Fagnani confessa: " Mi hanno arrestato per violenza domestica " . Poi parlando dell'ex fidanzato Jedà , produttore trap 24enne a ...Vera Gemma si è lasciata andare a una serie di rivelazioni sulla sua vita privata durante l'intervista con Francesca Fagnani a Belve, su Rai 2 ...Ospite a Belve, Vera Gemma svela un retroscena inedito sull'ex fidanzato Jeda: "L'ho picchiato, ma se l'è cercata" ...