Ue | Mattarella “Affrontare insieme sfide per l' equilibrio mondiale”

(Di giovedì 10 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Valori ecomuni richiedono un impegno comune, nessun paese da solo può affrontarle, solo l'Unione può farlo, contribuendo così come un grande soggetto politico sovranazionale all', secondo i valori che ci ispirano di pace e di collaborazione, di benessere e del multilateralismo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergionel corso dell'incontro a L'Aja con il Primo ministro olandese Mark Rutte. -foto ufficio stampa Quirinale –(ITALPRESS).

