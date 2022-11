(Di giovedì 10 novembre 2022) "Continuare le collaborazioni a livello internazionale è importantissimo; bisogna tenere aperti i ponti, la scienza è uno strumento di dialogo. E invece non solo a livello politico ma anche all'...

Agenzia ANSA

'Possiamo dividerci per le idee politiche e religiose, ma davanti a un'equazione matematica siamo tutti d'accordo', diceva il fondatore dell', Abdul Salam", ha ricordato. "La scienza è ...... ospiti fino a mercoledì del Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam (). Fra gli ... presidente dell'Accademia delle Scienze dell', paese recentemente eletto membro di Iupap. ... Ucraina: Ictp (Unesco), non si chiuda con scienziati russi E' il messaggio che Sandro Scandolo, coordinatore della ricerca all' International Centre for Theoretical Physics (Ictp) di Trieste, lancia in occasione della Giornata internazionale della scienza per ...