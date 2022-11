Tchouaméni | «Il successo di un giocatore dipende per il 70% dalla sua mente e per il 30% dal talento»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 10 novembre 2022) Su L’Equipe una lunghissima intervista ad Aurélien, centrocampista 22enne del Real Madrid e della Nazionale francese. Racconta che spesso gli dicono che è già vecchio, perché è più maturo dell’età anagrafica. «Mi viene spesso detto che sto invecchiando, ma me lo dicono a 22 anni come me lo dicevano a 16. E’ sempre stato nella mia natura. Quando ero più giovane, sono cresciuto molto con persone più anziane di me. Questo mi ha reso più maturo e mi ha spinto ad assumermi responsabilità. È anche perché ho lasciato la famiglia a 13 anni. Una delle mie caratteristiche principali è la calma, cerco sempre di mantenere il controllo e di padroneggiare ciò che posso padroneggiare». Senti di aver sacrificato la tua giovinezza? «Il mio obiettivo era diventare un professionista e fare una grande carriera. Questo è ciò che “mi ha spinto”. Non lo vedo come un sacrificio. ...