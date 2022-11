Russia | le truppe si ritirano dalla riva occidentale del fiume Dnepr

(Di giovedì 10 novembre 2022) Sergei Shoigu, ministro della Difesa della, ha annunciato di aver ordinato il ritiro delledel suo Paesedel. Questo rappresenta una rilevante sconfitta militare per Mosca, dato che nella zona si trova la città strategica di Kherson. Quest’ultima è oggetto di una controffensiva da parte dell’esercito dell’Ucraina. Fonti ucraine indicano che non risultano ancora segnali visibili dell’avvio delle operazioni. La notizia non è ancora confermata. Shoigu: una decisione difficile per laLasi ritira da Kherson -Photo Credits: ansa.itDopo l’evacuazione completa della città, bollata come una “deportazione” dalle autorità di Kiev, è giunto l’annuncio. Nonostante la ...

Ledi Mosca stanno effettivamente indietreggiando dalla regione centro meridionale di Kherson, teatro di cruenti scontri armati in questi mesi di guerra. Lo dimostra l'attraversamento in massa ...Non tutte le terre che i grotteschi referendum hanno fatto proclamare a Mosca terre diventate. Solo quelle dove lerusse non si sono ritirate. Una separazione degli eserciti su una ...Il ritiro da Kherson Il ritiro di Mosca da Kherson, punto strategico importantissimo, è stato deciso perché non era possibile sostenere adeguatamente le truppe che la occupavano. “La Russia ha fatto ...Il braccio destro di Zelensky, Podolyak esprime tutta la sua diffidenza verso la strategia russa: "L'Ucraina non presta attenzione alle dichiarazioni russe".