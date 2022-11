Rientro di Kvaratskhelia? La notizia arriva direttamente da Elmas

(Di giovedì 10 novembre 2022) Durante la trasmissione radiofonica “Radio Goal” in onda sulla radio ufficiale degli azzurri, Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il centrocampista nord macedone del Napoli Eljif. Tra i vari argomenti trattati, si è soffermato sulla situazione di Khvicha, ormai ai box da due giornate di campionato. Infortunio, laSull’impatto in squadra di Kvara: “Khvicha sta facendo un campionato bellissimo. Per noi è un giocatore fondamentale e il suo impatto è stato incredibile. Sta bene, si allena con noi e sta facendo terapia, e tutti non vediamo l’ora di riaverlo in campo insieme a noi” Eljif, Hirving Lozano, Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori, Piotr Zielinski, Napoli teams (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Il centrocampista classe 1999 ex ...

Possibileper il georgiano Nel frattempo è attesa per il recupero completo di Khvicha: l'esterno offensivo vuole esserci nell'ultimo turno del 2022, ma gli azzurri hanno ...Luciano Spalletti aspetta Khvicha, ma non c'è fretta. Il Napoli vuole evitare ogni fattore di rischio, anche ... Per questo motivo, senza infiltrazioni, ilè stato di fatto ...Kvaratskhelia non rientrerà nella prossima di campionato con il Napoli, ma non per motivi fisici, bensì disciplinari: il club vuole evitare il rischio doping.Si legge nel report dell'allenamento diffuso dal Napoli. Neanche oggi Kvaratskhelia è rientrato in gruppo. Per Rrahmani lavoro in campo ...