Perin è diventato un problema | lo scambio si fa sempre più vicino

(Di giovedì 10 novembre 2022) Mattiaormai sembra esserepiù fuori dai giochi della Juventus, per questo motivo sta diventando quasi pronto unounico. Le grandi prestazioni di inizio stagione non sono assolutamente bastate a Mattiaper togliere definitivamente il posto a Wojciech Szczesny, con il campione polacco che ha ripreso immediatamente il suo posto tra i pali, ma il portiere italiano ora ha voglia di una nuova grande esperienza. LaPresseNon è assolutamente semplice riuscire a giocare in una grande squadra, soprattutto diventapiù complicato fare il ruolo di secondo portiere. Ogni qualvolta infatti si accetta questa destinazione si sa benissimo che la possibilità di giocare praticamente nulla, dunque diventapiù difficile trovare le giuste stimolazioni. Il tutto poi si ...

Juventus News 24

A 23 anni, 10 mesi e 13 giorni, Kylian Mbappé èil giocatore più giovane ad aver ..., Pinsoglio, Rugani. All. Allegri. PSG (4 - 3 - 1 - 2): Donnarumma; Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, ...Fornendo un assist, a 19 anni e 21 giorni, eil giocatore piu giovane a regalare un ... A disposizione:, Pinsoglio, Rugani, Kean, Soulé, Barbieri, Barrenechea. PSG (4 - 3 - 3): ... Perin e quel gesto in panchina diventato virale dopo Juve Psg La probabile formazione della Juventus per la partita contro il Verona, valida per la quattordicesima giornata di Serie A ...Al termine di una battaglia di 40 minuti è la Luiss ad uscire a braccia alzate: 82-75 il finale per i ragazzi di coach Paccariè che regolano Teramo e raggiungono la terza vittoria consecutiva. Una par ...