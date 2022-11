Pd | da Fedeli a Morani | appello donne dem su congresso ' facciamo presto' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) Roma, 10 nov. (Adnkronos) - Da Enza Bruno Bossio a Titto Di Salvo, Valeria, Elisabetta Gualmini, Alessia, Alessandra Moretti, Patrizia Prestispino, Alessia Rotta. Tutte, molte ex-parlamentari dem. Hanno sottoscritto undal titolo 'Per la dignità del Pd,' in cui si chiede, innanzitutto, di anticipare i tempi delfissando come dead line il mese di gennaio. "Pensiamo che sia arrivato il momento di tirare fuori l'orgoglio di essere Pd (...). Terzo Polo e M5S non hanno nulla da insegnarci e non possiamo permettere loro di stringerci come una tenaglia" e "l'unica soluzione che vediamo è che si faccia. Lo abbiamo detto nelle scorse settimane ed oggi è necessario insistere: il Pd deve anticipare i ...