(Di giovedì 10 novembre 2022) Le elezioni di midterm sono state molto positive per Joe. Ma questo potrebbe non bastare a spazzare via i dubbi di molti democratici su una sua candidatura nela causa della sua età ...

Agenzia ANSA

Bruni non scommette invece su Bernie Sanders, un candidato potenzialmente ancora più anziano di. Ma neanche sulla giovane Alexandria Ocasio - Cortez, che porterebbe con sé solo sei anni di ...Crisi energetica in Ucraina per i bombardamenti russi. Secondo illa Capitale avrebbe iniziato a pianificare l'evacuazione dei 3 milioni di residenti Secondo ...Stati Uniti guidata da Joe... Nyt, 'Biden 2024 non scontato, guardare a Harris e Whitmer' - Nord America Le elezioni di midterm sono state molto positive per Joe Biden. Ma questo potrebbe non bastare a spazzare via i dubbi di molti democratici su una sua candidatura nel 2024 a causa della sua età avanzat ...Il messaggio che arriva dal voto è, per i democratici, meno amaro rispetto a quello che temevano, e per i repubblicani vicini a Trump meno travolgente ...