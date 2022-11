«Non aprite quell’app» Così l’Egitto entra negli smartphone dei partecipanti alla COP27

(Di giovedì 10 novembre 2022) L’accoglienza digitale delai, la conferenza internazionale sul cambiamento climatico in corso a Sharm el-Shekh, potrebbe nascondere intenti tutt’altro che benevoli. Secondo un’inchiesta indipendente condotta dal sito d’informazione Politico, l’applicazione che gli organizzatori invitano a scaricare per seguire i lavori e orientarsi nella sede dell’evento “bucherebbe” la privacy degli, consentendo a chi l’ha creata – ossia il ministero della Comunicazione egiziano – di ascoltare conversazioni, leggere messaggi e altre informazioni private degli utilizzatori. L’evento Dall’inizio della conferenza, apertasi ufficialmente domenica scorsa, migliaia di delegati avrebbero già scaricato l’applicazione per Android: tra questi anche funzionari di governi ...

Agenzia ANSA

le orecchie! Ed eccoci al momento dell'ascolto, che iniziamo subito dal migliore streaming ... I diffusori ci sono giunti già rodati ma comunque un primo periodo di approccioguasta. Ci ...mancando di ringraziare le autorità a cui si rivolge per 'il manifesto sostegno, tuttora palpabile' verso l'Ucraina e gli ucraini dall'inizio della 'guerra' che è 'voluta dalla Federazione Russa, ... Il console ucraino alla Scala, non aprite con Boris Godunov - Lombardia "Proprio perché la cultura viene utilizzata dalla Federazione Russa per dare peso all'asserzione della sua grandezza e potenza - ha scritto il console -, assecondare la sua propagazione non può che ...Con BNL X Modulo Smart hai un Conto Corrente vantaggioso che ti dà diritto a tantissimi premi e se hai meno di 30 anni il canone è azzerato.