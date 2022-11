Milan-Gazidis | ufficiale la separazione

(Di giovedì 10 novembre 2022) Dal prossimo 5 dicembre sarà definitivamente concluso il sodalizio. Il dirigente sudafricano, in carica ai rossoneri dal 2018, lascera la carica di Ceo alla scadenza naturale del suo contratto. Una decisione maturata da tempo e divenuta definitiva con l’avvento della nuova proprietà. Per il successore circola con insistenza il nome di Giorgio Furlani, attuale membro del consiglio di amministrazione del club.: CHE RAPPORTO È STATO? Giunto alnel 2018, dopo essere stato per molti anni all’Arsenal, ha sicuro contribuito a riportare ildove merita. Fondamentale si è rivelato il suo apporto nella gestione economica del club riducendo le perdite causate dalla proprietà cinese succeduta a Berlusconi. Poi , nel 2021, la scoperta della grave ...

Leggi Anche, Ivandice addio: 'Questo club mi ha salvato la vita, non dimentico il sostegno durante la malattia' LO SHAMPOO Una brutta giornata, non c'è niente da fare, non c'è via di ...È di ieri la conferma che l'ad Ivanlascerà ilil prossimo 5 dicembre. Dopo quattro anni e uno scudetto: "Devo moltissimo a questo Club, alla sua gente, ai suoi tifosi e a questa città, ...Era nell'aria già da diverso tempo ma ieri pomeriggio è arrivata la conferma ufficiale della società rossonera: il 5 dicembre Ivan Gazidis saluterà il Milan ...Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha voluto ringraziare sentitamente l’amministratore delegato Ivan Gazidis che lascerà presto il club. Ivan Gazidis lascerà ufficialmente il suo ruolo di ...