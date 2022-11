Meloni | confermo impegno dell' Italia con la Nato

l'impegno dell'Italia nei confronti della Nato e delle sfide comuni che l'Alleanza si trova ad affrontare in questo momento delicato". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, ......- "l'impegno dell'Italia nei confronti della Nato e delle sfide comuni che l'Alleanza si trova ad affrontare in questo momento delicato". Così il presidente del Consiglio, Giorgia, al ...«Confermo l’impegno dell’Italia nei confronti della Nato e delle sfide comuni che l’Alleanza si trova ad affrontare in questo momento delicato», ha assicurato la premier Meloni, aggiungendo che «le ...Il segretario dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg a Roma: "L'Italia può sempre contare sulla Nato e so che la Nato può sempre contare sull'Italia". Meloni: "Siamo nazione seria e leale" ...