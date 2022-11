Maxima d' Olanda | una regina tutta d' oro e perle per Sergio Mattarella

(Di giovedì 10 novembre 2022) La sovrana ha indossato un outfit già collaudato: un abito dorato firmato Jan Taminiau e una tiara ornata di. La first lady Lauracon abito blu notte che le donava un'allure regale anche senza una tiara sul capo

... molti studenti, in."La cooperazione tra i nostri paesi è molto importante, siamo paesi fondatori dell'Ue e della Nato - ha ricordato Mattarella - . Tra Italia ec'è collaborazione e ...Vedi di piùd'e la parure Mellerio: tutto quello che c'è da sapere sui gioielli più amati dalle sovrane della casa d'Orange La tiara è il pezzo più noto del set realizzato dalla maison ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Amsterdam, 9 nov. (askanews) – Sergio Mattarella inizia la sua visita di Stato nei Paesi Bassi con un’accoglienza calorosa da parte dei reali, Guglielmo e Màxima, che cinque anni fa erano stati suoi o ...