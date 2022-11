Matthias | il fratello di Giaele De Donà | “Mia sorella è bisex”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 10 novembre 2022)De, alimenta il chiacchiericcio sullae sul suo matrimonio libero con Bradford Beck. Secondo il ragazzo, infatti, la gieffina sarebbe bisessuale, anche se al momento preferirebbe non dire nulla per paura del giudizio della gente. “Qualche giorno prima di entrare nella Casa mi ha chiamato disperata, stava male. Non voleva rivelare la storia del matrimonio libero, perché sapeva che si sarebbe attirata una bella fetta di pubblico contro”, ha raccontatoa FanPage. IlDe, ha raccontato di come lui e lanon abbiano vissuto un’infanzia facile. La malattia della madre (che oggi è disabile) ha colpito molto l’attuale ...