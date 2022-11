Mamma e bimbo di 2 anni investiti in Borgo Palazzo | non sono gravi

... in riferimento al ritrovamento del cadavere di unsu un barchino al largo di Lampedusa. 2022 ... Il piccolo, assieme alladi 19 anni originaria della Costa d'Avorio, era partito alle ore 4 ...... con il consenso della donna, hanno sfondato il vetro più lontano dale aperto l'auto. I medici lo hanno visitato e lo hanno trovato in perfetta salute . Solo un grande spavento per la. ...L'episodio il 20 ottobre scorso a Fisciano in provincia di Salerno. L'uomo è in carcere. La piccola affidata alla mamma e al nonno ...All’autore del gesto, un 40enne ora agli arresti, il tribunale dei minori ha tolto la potestà parentale. La piccola di due anni torna a casa dopo un’operazione all’omero e 11 giorni di degenza al Sant ...