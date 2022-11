Luciano Punzo commette una gaffe parlando di Manuela Carriero

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 10 novembre 2022) Nel corso della giornata di ieri, mercoledì 9 novembre, i tre concorrenti del Grande Fratello Vip 7,, Attilio Romita e Charlie Gnocchi erano riuniti in giardino e mentre discutevano e ponevano delle domande al nuovo arrivato sulle ragazze della casa, il ragazzo ha replicatondo unapalese sulla sua ‘ex’. Ecco di cosa si tratta e cosa ha detto il nuovo gieffino. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 LadiCome dicevamo prima, mentre i tre Vipponi erano intenti a parlare in giardino, Attilio Romita e Charlie Gnocchi hanno chiesto acosa ne pensasse delle ragazze presenti nella casa. In particolar modo,di ...