Gli immigrati? Una risorsa Cartolano come la Boldrini | Non esiste emergenza

(Di giovedì 10 novembre 2022) Parigi non rispetterà l'accordo sui ricollocamenti. Di questo si parla a Otto e Mezzo su La7, dove Franco Bernabè, ospite della puntata di giovedì 10 novembre snocciola i numeri. "La Francia ha più problemi di noi, da loro ci sarebbero un milione diirregolari. Dovevamo aspettarci che reagissero". E ancora, il banchiere: "In questo Macron ha un problema". Malo ha il presidente francese, per Bernabè lo ha anche Giorgia Meloni: "Vorrei dare un consiglio: quando si crea un'che non c'è, la gente si spaventa e l'economia rallenta. Sotto Draghi si è cercato di risolvere i problemi e non esasperarli. Creare le emergenze è autolesionistico, basta pensare a quanto accaduto con i rave party". Un discorso, quello nello studio di Lilli Gruber, che trova d'accordo Tonia. "Noi ...

... lanciata in parallelo a una nuova guerra contro le ong deglidopo quella del 2018 - 19, ...abbandonò i Democratici in polemica con il Civil rights act del 1964 che tutelava maggiormente..."Si vuole imporre il principio che l'Italia sia l'unico approdo d'Europa possibile perillegali, determinando così un flusso di ingressi in notevole crescita in questi ultimi tre anni" ,...Immigrati reclutati nei centri di accoglienza e costretti a lavorare nei campi per una paga da fame, senza dispositivi di sicurezza ed esposti alle intemperie: indagate sei persone e 4 aziende.Pene dai 2 ai 9 anni per gli altri 14 imputati. Li ha chiesti al termine della ... In sostanza: “La cosca ha cercato di nascondere sotto le spoglie del cutrese lavoratore immigrato in Emilia qualcosa ...