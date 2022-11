Germania | i convocati per Qatar 2022 | novità Moukoko

(Di giovedì 10 novembre 2022)Mondiali – La Federcalcio tedesca ha annunciato la lista dei calciatori per il Mondiale che si terrà ina partire dal 20 novembre. Una rosa che vede assenze pesanti come quelle di Marco Reus – trequartista del Borussia Dortmund, che difficilmente avrà altre occasioni – e del talento del Bayer Leverkusen Florian Wirtz, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

bianconeri bianconeri dovrebbero essere 11 : Szczsny e Milik (Polonia), Bremer, Danilo ... quest'ultimo in bilico), Onana (Camerun), Brozovic (Croazia), Dumfries (Olanda), Gosens (, ......giorni Tite ha annunciato idel Brasile, ieri Deschamps quelli della Nazionale francese campione del mondo in carica. Nelle prossime ore è attesa la lista di Flick per la suaed è ...La Germania ha finito gli attaccanti, a causa degli infortuni, e ha richiamato Mario Gotze e ha puntato pure su Fullkurg e sul giovanissimo Moukoko ...Qatar 2022, presentata anche la lista dei convocati del Camerun per l’ormai imminente Mondiale: chi sono i 26 – FOTO Ci sono due “italiani” nella lista dei 26 presentata dal Camerun per l’ormai immine ...