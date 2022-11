Dritto e Rovescio | anticipazioni e ospiti di oggi | 10 novembre 2022

Leggi su tpi

(Di giovedì 10 novembre 2022) Questa sera, giovedì 10, alle ore 21,25 su Rete 4 torna, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti. Ma di cosa si parlerà? Quali sono gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Paolo Del Debbio intervisterà il ministro del Turismo Daniela Santanchè in merito ai temi al centro dell’agenda del Governo Meloni, dall’immigrazione al nuovo decreto aiuti per affrontare il caro energia. A seguire, un’analisi sulla proposta di riforma del reddito di cittadinanza a cui sta pensando l’esecutivo e che prevederebbe, tra le cose, il ridimensionamento del numero di ...