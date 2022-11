Conferenza stampa di Pier Silvio Berlusconi in diretta | “Canale 5 è la rete più variegata del mondo”

(Di giovedì 10 novembre 2022)Mediaset DavideMaggio.it segue inlaindetta daa Mediaset per parlare di ascolti e risultati. Minuto per minuto vi aggiorneremo su queste pagine con le dichiarazioni rilasciate. Orario di inizio fissato: ore 12.30.diinOre 13.10 – Marco Paolini: “E’ l’occasione di parlare di com’è andata la stagione autunnale”. Illustra delle slide in cui Mediaset vince sia sul totale giornata (40.9% commerciale- 37.8% totale individui( che in prima serata (37.7% totale individui). Segnalo che Italia1 batte Rai2 sui 15-44 (9.2% vs 3.8%). 13.20 – ...

Torino FC

Nella giornata di venerdì la decisione sarà ufficializzata e spiegata indal direttore sportivo Paolo Bravo, che affiancherà l'allenatore Pierpaolo Bisoli. Va ricordato che il ...... pianificata da tempo, perché è in corso la guerra in Ucraina", ha spiegato il segretario generale della Nato, Stoltenberg, ina Bruxelles, aggiungendo che la retorica nucleare del ... Torino-Sampdoria: la conferenza stampa di Juric Si è svolta presso la Galleria Iginio Massari, in Via Marconi 4, angolo Piazza Diaz, la conferenza stampa di The Art of Fighting 2, il grande evento di pugilato e kickboxing che avrà luogo sabato ...(Adnkronos) - A margine della conferenza stampa di presentazione di Iqos Iluma, il dispositivo più avanzato del portafoglio di prodotti senza combustione di Philip Morris International, azienda leader ...