Belve | Vera Gemma si confessa senza freni | Sono finita in carcere

... un altro colpo portato a segno dal programma condotto da Francesca Fagnani , la quale può aggiungere anche il nome diGemma alla lunga lista diintervistate fino a ora, come Wanna Marchi ,...CosìGemma . L'attrice ed ex protagonista di reality Mediaset è stata ospite di '', il programma Rai di Francesca Fagnani. Molte le confessioni choc della figlia di Giuliano Gemma: per la prima ...Intervistata dalla conduttrice Francesca Fagnani, Vera Gemma ha rivelato dettagli importanti del suo passato, comprese situazioni spinose e difficili da esternare. Ecco cosa ha detto.Vera Gemma si è lasciata andare a una serie di rivelazioni sulla sua vita privata durante l'intervista con Francesca Fagnani a Belve, su Rai 2 ...