Atp Finals | Nadal e Djokovic in due gironi diversi

Il Grattacielo Intesa Sanpaolo è stato il palcoscenico della presentazione ufficiale della cinquantatreesima edizione delle Nitto, la manifestazione che mette a confronto i migliori otto ...Nel giorno del sorteggio delle Nitto2022 a Torino, Nicola Pietrangeli si dice convinto che in questo momento l'Italia è la nazionale più forte al mondo e presto vincerà la Coppa Davis. xb2/gm/gtr/gsl SponsorL'avventura di Matteo Arnaldi alle Next Gen ATP Finals termina con un sconfitta, la terza in altrettante partite: Jiri Lehecka vince 4-3 4-1 4-3 e si qualifica aritmeticamente per le semifinali ...Così Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A., alla conferenza stampa di presentazione delle Nitto Atp Finals 2022. "Un anno fa le Finals di Torino si rivelarono una ...