Alessia Piperno | lieto fine Liberata dal carcere in Iran | già tornata a Roma | accolta anche da Meloni

(Di giovedì 10 novembre 2022) - La giovane italiana arrestata oltre un mese fa nel corso delle proteste per la morte di Masha Amini, è stata scarcerata questa mattina ed ha fatto rientro questo pomeriggio all'aeroporto di Ciampino ...

- La giovane italiana arrestata oltre un mese fa nel corso delle proteste per la morte di Masha Amini, è stata scarcerata questa mattina ed ha fatto rientro questo pomeriggio all'aeroporto di Ciampino ...La ragazza, liberata stamani in Iran, è atterrata all'Aeroporto Militare romano alle ...Il sindaco Roberto Gualtieri oggi ha accolto Alessia Piperno all’aeroporto di Ciampino: “Bentornata, ti aspettiamo in Campidoglio” ...Il volo con a bordo Alessia Piperno è a arrivato a Roma alle ore 17.08 nella giornata odierna.Il Falcon 900 è atterrato sulla pista dell'aeroporto militare di Ciampino. Ad accoglierla c'era la preside ...