Alessia Piperno libera | fine di un incubo iniziato nel giorno del suo compleanno

(Di giovedì 10 novembre 2022) (Adnkronos) –. Per la trentenne romana si tratta delladi unlo scorso 28 settembre, quando, neldel suo, è stata arrestata a Teheran e poi detenuta nel famigerato carcere di Evin a nord della capitale iraniana, tristemente noto perché usato per rinchiudere prigionieri politici e oppositori. La notizia del rilascio della ragazza arriva all’indomani di un colloquio telefonico, di cui hanno dato notizia i media iraniani, tra il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ed il suo omologo di Teheran, Hossein Amir-Abdollahian. Oltre a parlare di temi di attualità, dal nucleare all’Ucraina, quest’ultimo – stando a una nota dell’ambasciata iraniana a Roma – ha espresso “la speranza che le ...

'Dopo un intenso lavoro diplomatico oggi Alessia Piperno e' stata rilasciata dalle autorita' iraniane e si appresta a tornare in Italia. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a che Alessia Piperno è stata finalmente liberata, come annunciato dal governo italiano in occasione di giovedì 10 novembre del 2022. "Alessia Piperno è stata liberata grazie a un intenso lavoro della diplomazia italiana", lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.