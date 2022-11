AEW | Adesso c’è la conferma della diretta interessata | Saraya tornerà in azione a Full Gear

(Di giovedì 10 novembre 2022) È sicuramente una delle storie più importanti del 2022, il passaggio diin AEW ha scioccato i fan di wrestling eragazza inglese edopo 5 anni di assenza dal ring, a causa di un infortunio che sembrava avesse messo la parola fine alla sua carriera,è pronta a disputare un match. Si è speculato molto sulle sue condizioni fisiche dall’arrivo in AEW, le voci filtrate la davano pronta a poter tornare ine stanotte l’inglese l’hato personalmente, dopo radiografie, risonanze e tutti gli esami del caso ha avuto il nullaosta dei medici per tornare sul ring. Britt rimane senza parole Anche stanotteè arrivata allo scontro, sia verbale che fisico, con Britt Baker. Dopo l’annuncio dell’ex Paige di essere al 100% ...

Tuttowrestling

... durante la finale di "X - Factor", il cantautore milanese arrivaall'Ariston per suonare ... Immagine tratta dal profilo Instagram @.manuelagnelli Vai alla FotogalleryGLI AFTERHOURS Gli Afterhours sono un progetto, secondo me, interessante anche. I musicisti ... 22 " Senigallia (An), Mamamia WEB & SOCIAL https://www.instagram.com/. manuelagnelli/ https://... TW Risponde #764 Dopo aver iniziato una faida con l'ex campionessa assoluta del roster femminile AEW, ecco cosa ha confermato questa notte l'inglese ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...