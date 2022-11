Web marketing per franchising | quali sono gli strumenti utili

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Intà di proprietari di un, il vostro obiettivo principale è aumentare la notorietà del marchio e portare traffico al vostro sito web per trasformarlo in conversioni. Volete che i clienti imparino a conoscere meglio il marchio, le sue offerte e tutti i modi in cui posentrare in contatto con voi, volete attrarre nuovi franchisee e rendere orgogliosi di far parte della rete anche quelli che avete (il rapporto annuale suldefinisce come il 60% di chi si avvicina altenga in considerazione reputazione dell’insegna, il 75% formazione e assistenza del franchisor). Con tantididigitale oggi disponibili, è facile sentirsi sopraffatti dalla quantità di opzioni e dai rispettivi vantaggi e se non avete una chiara ...