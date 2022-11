Verona-Juve | Allegri avverte i bianconeri | “Serve gara di livello”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) – “Giochiamo contro una squadra che ci ha battuto tre volte nelle ultime cinque partite”. Massimiliano, allenatore dellantus,alla vigilia della sfida sul campo del. “Con l’Inter abbiamo passato una serata di felicità e gioia ma abbiamo subito chiuso il capitolo. Giochiamo contro una squadra che ci ha battuto tre volte nelle ultime cinque partite. È una squadra che crea, fisica che aggredisce e domani non sarà una partita semplice. Non meritano la classica che hanno, starà a noi giocare una partita al loro”, dice. “Bisognerà fare una grande partita sia sotto l’aspetto emotivo sia sotto quello tecnico, altrimenti si butterebbe via quanto fatto con l’Inter e nelle precedenti partite. Dovremo fare una ...

Il tecnico del, Bocchetti, ha deciso di annullare la consueta conferenza stampa della vigilia per preparare al meglio la sfida con laSalvatore Bocchetti, tecnico del, non interverrà in conferenza stampa per presentare la sfida con la Juventus. L'allenatore gialloblù ha deciso di non parlare alla vigilia del delicato ...Dovremo fare una partita tosta, perché ripeto ala Juventus ha perso 3 delle ultime 5 ... Lasi è rialzata anche grazie ai giovani. 'Fagioli sta facendo bene ma lasciamolo sereno. Sta ...Reduce da quattro vittorie consecutive in campionato, la Juventus parte oggi per Verona nel tentativo di centrare domani allo stadio Bentegodi il quinto successo di fila. All’ora di… Leggi ...Sulla formazione: "Gioca Perin, Paredes e Kean sono recuperati. Di Maria ha mezzora. Vlahovic, Chiesa e McKennie sono da valutare". Sulla rimonta scudetto: "Se il Napoli continua così è impossibile".