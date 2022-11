Twitter lancia e rimuove una spunta per account “ufficiali”

Calcio e Finanza

Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua ...... Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su(Si apre in una nuova ... Twitter lancia una nuova spunta per account “ufficiali”, poi la rimuove Nel video si vede il momento in cui un uomo lancia uova contro Re Carlo III e la moglie Camilla. I coniugi reali stano fortunatamente bene.Un lancio delle uova per contestare Re Carlo III e la moglie Camilla. Non è stata la migliore delle azioni dato che l'uomo è stato arrestato. Ecco il video ...