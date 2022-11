Spende tutto per cani e si riduce in povertà | Antonio dorme sul tavolo accanto a loro

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ha deciso di vendere tutti i suoi averi per provvedere ad 800randagi, la sua passione si è trasformata in una vera e propria occupazione. Qualche anno fa, Seodovette affrontare la perdita del suo migliore amico a quattro zampe: il suo pitbull infatti morì per un tumore. A quel punto, il 58enne brasiliano decise di dedicarsi anima e corpo alla protezione dei, aprendo un vero e proprio rifugio con oltre ottocento ospiti. La figura di Seoè divenuta nota grazie alla pagina ufficiale di alcuni animalisti, i quali hanno deciso di raccontare la sua storia per poter ottenere dei fondi in merito. Il 58enne brasiliano infatti al momento ha perso tutti i suoi averi, ha dovuto vendereper poter provvedere ai suoi piccoli amici a quattro zampe. Nella città di ...