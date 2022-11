Sorteggio Atp Finals Torino 2022 domani in tv | orario | canale e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La data e l’deldelle Atp, in programma dal 13 al 20 novembre al Pala Alpitour di. Ci siamo, mentre a Milano i Next Gen si stanno prendendo la scena, a non troppi chilometri di distanza fervono i preparativi per la seconda edizione sul suolo italico di quello che una volta veniva denominato il ‘Torneo dei Maestri’. Non possiamo dire che ci saranno i migliori otto giocatori della stagione, data l’assenza del numero uno al mondo Carlos Alcaraz, ma gli spunti di interesse certamente non mancheranno. Rafael Nadal, ad esempio, proverà finalmente ad inserire nel suo palmares un torneo che gli manca. Novak Djokovic non vince dal 2015, un digiuno decisamente troppo lungo per lui. Con loro, due altri ed vincitori dell’evento, quali Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. Un ...