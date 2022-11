(Di mercoledì 9 novembre 2022) Le proiezioni elettorali indicano una tenuta dei Democratici e sfatano il mito di una possibile “onda rossa” che avrebbe dovuto travolgere il Paese. Donald Trump ne esce indebolito, mentre si apre la discussione su chi possa essere il futuro candidato repubblicano. Iagli exit poll di Lorenzo, direttore di YouTrend. Joe Biden, uno dei Presidenti Usa meno popolari, sarà alla fine di questo scrutinio uno dei Presidenti che usciranno meglio dal voto di. Cosa significa questo? Si può dire che Biden sia riuscito a rimanere a galla, contro ledei. Consideriamo che quasi sempre il partito del presidente perde seggi. Non abbiamo ancora i dati finali, ma sembra verosimile che le perdite alla Camera siano limitate, e potrebbe esserci un mantenimento della ...

L'onda rossa non c'è stata né alla Camere né alle corse governatoriali, i democratici sono in vantaggio rispetto alle previsioni. Dal 1992 in poi le elezioni di metà mandato vanno male... Sondaggi, previsioni e le sorprese delle Midterm. I commenti di Pregliasco Le proiezioni elettorali indicano una tenuta dei Democratici e sfatano il mito di una possibile "onda rossa" che avrebbe dovuto travolgere il Paese.