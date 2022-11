Ribery | «La salvezza con la Salernitana un risultato incredibile mai vissuto in carriera»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Franck, collaboratore di Nicola alla, ha ripercorso la suaintervistato da Il Mattino Franck, collaboratore di Nicola alla, ha ripercorso la suaintervistato da Il Mattino. Le sue dichiarazioni: «Nuovo ruolo? All’inizio è stato strano. Ho accolto la richiesta di Nicola e sono contento di poter dare una mano al suo staff e alla squadra in questa nuova veste. La società ha fatto di tutto per farmi restare qui.. Innon mi è mai capitato di lottare per questo obiettivo ma è stato il massimo. Ci ho sempre creduto». L'articolo proviene da Calcio News 24.