Next Gen ATP Finals 2022 | Musetti cerca il bis con Stricker | derby azzurro tra Arnaldi e Passaro

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Seconda giornata di gioco alleGen ATP. Il programma odierno si aprirà con iltra Matteoe Francesco, che permette a chi vince di credere ancora nelle semifinali.ha sicuramente offerto una prestazione migliore all’esordio, sfiorando il successo contro Nakashima, mentreha perso nettamente in tre set da Lehecka. Per quello visto ieri sul campo il ligure parte favorito sul nativo di Perugia, ma comunque è une dunque potrebbe giocare molto anche l’aspetto emotivo. Subito dopo si giocherà la sfida tra Brandon Nakashima e Jiri Lehecka. Chi vince fa un passo decisivo verso le semifinali, visto che entrambi hanno vinto all’esordio. L’americano ha sofferto ...

La prima giornata delleAtp Finals, la più "italiana" di sempre con tre azzurri in gara, si è aperta con la sconfitta di Francesco Passaro in quattro set contro il ceco Lehecka 4 - 1 4 - 3 (...Il portiere dell'Inter André Onana ha registrato questo video di incoraggiamento per Francesco Passaro, impegnato a Milano nel torneo...Dominic Stricker batte Jack Draper nella prima partita del torneo milanese. Risultato inaspettato, che testimonia quanto siano aperti i pronostici nel capoluogo lombardo.A margine della vittoria all'esordio alle Next Gen ATP Finals, il tennista toscano ha parlato anche della Coppa Davis.