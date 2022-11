Globalist.it

Il Pd rischia la scissione: è questo il timore di Dario, sindaco di Firenze. Parlando all'Associazione della Stampa Estera a Roma, ha sottolineato: 'Se noi non troviamo una base comune di valori tra posizioni diverse che in questi anni si sono ...BOLOGNA L'asse dei sindaciun'Opa sul Pd. Lo fanno Dario, primo cittadino di Firenze, e Matteo Lepore , collega di Bologna, incontrandosi oggi pomeriggio a un incontro sull'industria organizzato dalla Fiom Cgil ... Nardella (Pd) lancia l’allarme: “Rischiamo la scissione, troviamo una base comune” Il Pd rischia la scissione: è questo il timore di Dario Nardella, sindaco di Firenze. Parlando all’Associazione della Stampa Estera a Roma, ha sottolineato: “Se noi non troviamo una base comune di ...Firenze lancia le comunità energetiche: il progetto sarà sostenuto dal piano da 40 milioni per il fotovoltaico sulle scuole e da un patto con le imprese.