Mattarella ad Amsterdam | oggi l’incontro con i reali Guglielmo e Maxima

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il Presidente della Repubblica, Sergio, e’ arrivato ieri adper la visita di Stato nel regno dei Paesi Bassi e questa mattina il presidente verra’ ricevuto dai. Domani, invece, il capo dello Stato sara’ a l’Aja per incontrare il primo ministro Mark Rutte, mentre venerdi’ terra’ un discorso a Maastricht. Nella prima parte della visita, scandita da diversi appuntamenti formali con i, i colloqui saranno incentrati sugli aspetti della vita europea, senza pero entrare nel dettaglio dei dossier “caldi” a livello comunitario. Si terra’ invece a l’Ajacon il primo ministro olandese Mark Rutte. Ed e’ in quell’occasione che ci sara’ un confronto, allargato anche alle delegazioni, piu’ nel merito della politica ...

... Sergio, che sino al 11 novembre sarà nei Paesi Bassi per rafforzare e rilanciare la ...dei Reali dei Paesi Bassi in Italia e quella di dieci anni fa del presidente Napolitano ad. ...Il presidente della Repubblica, Sergio, è arrivato adper la visita di Stato nei Paesi Bassi. mgg/gsl (Fonte video: Quirinale) SponsorIl Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e’ arrivato ieri ad Amsterdam per la visita di Stato nel regno dei Paesi Bassi e questa mattina il presidente verra’ ricevuto dai reali, Guglielmo e ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato ad Amsterdam per la visita di Stato nei Paesi Bassi. mgg/gsl (Fonte video: Quirinale) ...