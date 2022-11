Golf | PGA Tour 2022 | Francesco Molinari allo Houston Open

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il PGAsbarca in Texas dove, dal 10 al 13 novembre, si giocherà lo. C’è un solo italiano al via al Memorial ParkCourse ed è, a caccia del riscatto dopo il 68esimo posto in Messico. Occhi puntati su Scottie Scheffler che vuole tornare al primo posto nel world ranking. Tra i concorrenti più attesi ecco poi gli americani Sum Burns, Tony Finau e Russell Henley, con quest’ultimo che, la settimana scorsa, è tornato a imporsi sul PGA(in Messico) cinque anni e sette mesi dopo l’ultima volta. Spazio anche a Zach Johnson, capitano del team Usa alla Ryder Cup 2023 di Roma, e il giapponese Hideki Matsuyama, secondo nel 2020. Assente Jason Kokrak, campione in carica, ma passato alla Superlega araba. SportFace.

