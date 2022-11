Giuseppe Bono | l’ultimo samurai che salvò Fincantieri

(Di mercoledì 9 novembre 2022)grande ‘’ pubblico. Il manager, scomparso improvvisamente ieri a 78 anni era stato ‘pugnalato’ professionalmente qualche mese fa da Dario Scannapieco, nella sua veste di ‘sicario’ della coppia Draghi-Giavazzi. L’ad di Cassa Depositi e Prestiti, gli aveva freddamente comunicato che non sarebbe stato riconfermato al vertice di. La creatura che solocon la sua lungimiranza ha reso, negli anni, una realtà mondiale. Peppino, come lo chiamavano tutti, ha sopportato anche il cinismo con cui gli si rimandava l’appuntamento di ora in ora, dalla sera al mattino successivo. Con l’arrivo del ‘governo dei migliori’ temeva di venire rimosso dall’incarico di amministratore delegato dell’azienda cantieristica, ma confidava nelle guarentigie che gli erano ...

Un omaggio - ha spiegato il sindaco Emilio Deloggi durante la cerimonia - a chi con le sue "... Angelo Bordoni, Giovanni Ernesto Santoni (1957), Angelo Zammarchi (1958),Passadori (1959).Teodoro Chiarelli per 'La Stampa'1 'Maiora premunt', urgono cose di maggiore importanza. In questa battuta, fatta qualche giorno fa al ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, c'è molto di, scomparso ..All'ex Ad del Gruppo, scomparso ieri, sarà intitolata la sala consiglio della sede di via Genova a Trieste. Sabato a Roma i funerali ...E' morto Giuseppe Bono, per vent'anni alla guida di Fincantieri. Aveva 78 anni. Calabrese, nato a Pizzoni in provincia di Vibo nel 1944, una laurea in Economia e Commercio ed un'altra recente honoris ...