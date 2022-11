Futuro Gialloblù | 4a puntata | giovedì la replica

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Questa sera alle 19.10 su Trc Modena (canale 11 del digitale terrestre, in streaming su www.modenaindiretta.it) andrà in onda la quartadi, il programma che, ogni 15 giorni, racconta il settore giovanile del Modena F.C., l’Accademia Modena 1912 e le squadre del Settore Femminile In questo appuntamento il focus è sul progetto #canarinisicresce riservato alle società affiliate e presentato la scorsa settimana allo stadio Braglia. Sono previste in scaletta le interviste all’amministratore delegato sport Matteo Rivetti, all’amministratore delegato corporate Ilaria Mazzeo e al presidente del Castelvetro Marco Ballotta. A seguire approfondimenti con il maestro della tecnica Marcello Mazzetto e il responsabile dei preparatori del Settore Giovanile, Alessandro Brandoli....