(Di mercoledì 9 novembre 2022) C’erano una volta, BB Cream e CC Cream che, qualche anno fa, hanno rivoluzionato il concetto di “base viso” attraverso formulazioni altamente tecnologiche, pensate per agire sulle discromie pur rimanendo leggerissime. Ancor prima, invece, erano state le creme correttive uniformanti a cambiare le regole del gioco, unendo la delicatezza di un classico idratante a micropigmenti incapsulati, da stendere per dare colore al viso. Illustri antenati, che hanno radicalmente trasformato l’idea stessa di trucco per il viso. E cambiato completamente la prospettiva: lo scopo deidell’, infatti, non è correggere le imperfezioni del viso, ma trattarle. Formulazioni digenerazione, che uniscono leggerezza e performance a ingredienti pensati per rispondere a ogni esigenza. Dalle macchie alle imperfezioni, ...

AMICA - La rivista moda donna

... protettivo e glam, vi stupirà con l'intervista di Rajan Tolomei Per l' autunno2022 2023 ... La linea Max Factor Miracle Pure - che propone, correttore e altre novità in arrivo - ha ...Le tendenze trucco per questoper le labbra e per la base Abbiamo parlato dei colori per ... Meno, quindi, e più prodotti in grado di regalare l'effetto seconda pelle. Meglio ancora ... Fondotinta inverno 2023: una nuova era per dimenticare il correttore Seguiteci alla scoperta del make up Max Factor autunno inverno 2022 2023: protettivo e glam, vi stupirà con l'intervista di Rajan Tolomei.Si torna a metterlo. Perché non solo uniforma ma anche protegge la pelle dagli agenti esterni dannosi. E la varietà di proposte viene incontro a tutte le esigenze.