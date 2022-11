F1 | GP San Paolo 2022 | quale meteo vedremo a Interlagos? Qualifiche | Sprint race e gara a rischio pioggia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Siamo ormai giunti ai nastri di partenza del weekend del Gran Premio di San, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di, nelspesso succede di tutto, ci attende una tre-giorni di grande interesse e non solo perchè vivremo (nella giornata del sabato) l’ultimadel campionato. Un’altra incognita non di poco conto sarà rappresentata dal. Ad oggi, infatti, sembra annunciarsi un fine settimana particolarmente bagnato in Brasile. Ma, come ogni altra volta, andiamo ad analizzare nello specifico cosa ci attende sul circuito intitolato a José Carlos Pace. Sin dalla giornata di venerdì si inizierà a fare attenzione alle condizioni. In concomitanza con la prima sessione di ...