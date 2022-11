Auto di Falcone a Milano | la protesta di Piccirillo contro Fontana all’inaugurazione | il consigliere se ne va quando il presidente prende la parola

(Di mercoledì 9 novembre 2022) “Spero che ilnon prendaperché non può rappresentare questo momento di legalità”. Così ilregionale lombardo Luigi(Gruppo Misto) questa mattina anel corso della cerimonia inaugurale per l’esposizione dei resti della “Quarto Savona Quindici”, l’della scorta di Giovanni. Ililha preso la, si è allontanato. Il governatore lombardo ha poi risposto all’invito: “È una frase offensiva nei confronti dei ragazzi che volevamo celebrare perché dimostra una scarsissima sensibilità istituzionale”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

