Usa | “Parliamo con Mosca | si eviti catastrofe nucleare”

(Di martedì 8 novembre 2022) Anche gli Usa sono stanchi della guerra in Ucraina. Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha ribadito che la Casa Bianca tiene aperte le linee di comunicazione conper scongiurare la possibilità di unaL'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia ANSA

Il consigliere americano per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, avrebbe avuto colloqui con due collaboratori del presidente russo Vladimir Putin, per ridurre il rischio di una possibile escalation ...degli studenti pendolari di Sant'Eufemia a Maiella, Caramanico Terme, Roccamorice, San ... Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Pescarala nostra Partner App ... Usa: parliamo con Mosca per evitare la catastrofe nucleare - Mondo Stellantis ha avviato un maxipiano di uscite agevolate negli USA con l'obiettivo di ridurre il numero di dipendenti nel Paese.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...