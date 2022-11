Ucraina | Speranza | ' pace unisce e ridefinisce identità sinistra in sintonia con le piazze'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022) Roma, 8 nov (Adnkronos) - Nella ricerca di una soluzione per il conflitto ucraino "c'è uno spazio per l'Italia e per l'Europa. Se il campo delle forze democratiche e progressiste deve provare a giocare una funzione, la deve giocare in questa direzione". Lo ha detto Robertonel suo intervento al dibattito 'Appunti per la', con Lucio Caracciolo e Massimo D'Alema. "Tutti i conflitti hanno bisogno di punti di sbocco, questa fase può aprire all'ipotesi di un cessate il fuoco. Dobbiamo provare a spingere in questa direzione, noi che abbiamo sostenuto e sosteniamo la causa del Paese aggredito, per creare le condizioni per lae il cessate il fuoco", ha spiegato il leader di Articolo 1. "Sono giornate in cui si discute della necessità di ricostruire e ridefinire un profilo e unadella ...