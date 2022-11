Sì | è proprio lui! | Natale si avvicina e non poteva non rifarlo | 32 anni dopo Kevin è tornato!

Corriere del Mezzogiorno

...meno a Natale e uno dei protagonisti del periodo più magico dell'anno rimarrà sempre e solo. No,... il ritardo in aeroporto a causa di un blackout e la famiglia numerosa, accadel'...... il fondatore della Grameen Bank che ha vinto il Nobel per la Pace nel 2006: come, anche noi ... e la fiducia èquello di cui in questi tempi difficili c'è maggior bisogno'. Argomenti ... Sud, il Pd finisce in un angolo Il giovane, 19 anni, è giunto al funerale accompagnato dal padre. Tommaso aveva trascorso con Miriam gli ultimi momenti prima dell’incidente proprio nella casa di lui. Avevano litigato e lei, dopo ...Venerdì la presentazione dell’evento con i miglior 8 tennisti in Piazza San Carlo a Torino Torino inizia davvero a sentire aria del grande tennis. Sono arrivati i primi protagonisti per l’ultimo appun ...